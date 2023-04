Juliana’31 maakt drie tegengoals goed in Venray, Woezik steviger op veilige plek, SCE hijgt koploper Trekvogels in de nek

Na twintig minuten had Juliana-trainer Ton Kosterman er nog een hard hoofd in. ,,Ik dacht dat we met 7-0 zouden gaan verliezen”, zei hij. ,,Vanwege blessures en schorsingen kon ik ook niet wisselen, ik had maar twaalf spelers tot mijn beschikking. Door een omzetting kregen we wel wat meer grip op het middenveld.”