Juliana’31 moet nog één keer knallen voor klassebehoud, Kolping-Dynamo kan derde klasse ruiken

Kansloze missie voor Excelsior Zetten, maar trainer Nijenhuis ziet toekomst zonnig in

De nacompetitie zit er alweer op voor Excelsior Zetten. De Betuwse club, derde in 4B, dong mee naar een plek in de derde klasse, maar verloor zaterdag in Groesbeek kansloos met 4-1 (1-0) van het Nijmeegse Kolping-Dynamo, de nummer twee in 4A.