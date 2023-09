Juliana’31 ‘staat minder hoog’ maar verliest ook bij Achilles Veen

Juliana’31 is ook na de derde speelronde in de vierde divisie nog in afwachting van de eerste zege. Zaterdag werd bij Achilles Veen de tweede nederlaag op rij geleden: 2-1. Een puntje in de ouverture bij Nemelaer (2-2) is vooralsnog de schamele oogst dit prille seizoen.

Dat hadden er na de trip naar Noord-Brabant twee kunnen zijn, vond aanvoerder Jeroen Meijers: ,,Geen verkeerde ploeg dat Achilles, vooral in de breedte. Ik schat ze voor dit seizoen in bij de top drie. Toch hadden we hier een punt kunnen pakken.’’

Trainer Dave de Jong had na de zeperd van een week geleden tegen Unitas’30 (3-5) voor een meer behouden speelwijze gekozen. ,,Zeven tegendoelpunten in de eerste twee wedstrijden. Dat is natuurlijk veel te veel. Door minder hoog te gaan staan, hoopten we daar iets tegen te doen’’, stelde Meijers. Toch keek Juliana ook bij Achilles al na twintig minuten tegen een achterstand aan door een ‘ongelukkige’ strafschop, benut door Ray Versluis. Daar kwam nog voor rust een tweede tegentreffer bij, van Glenn Kools uit een counter.

Juliana moest na de hervatting komen en deed dat ook. Het leverde de gasten veel vrije trappen en tien minuten voor tijd ook een doelpunt op. Carlito de Zeeuw scoorde op aangeven van Meijers. De resterende tijd was voor de Maldenaren echter te kort om zichzelf nog met een punt te verrijken en Achilles de eerste punten van het seizoen afhandig te maken.

Meijers is niet echt bezorgd na de valse start van zijn ploeg. ,,Eén punt uit de eerste drie wedstrijden. Dat is niet het begin dat je wil. Maar we hebben kwaliteit genoeg, dat hebben we vorig seizoen wel bewezen. En komt er straks wel weer uit.’’