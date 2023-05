JVC Cuijk laat periodetitel in slotfase door de vingers glippen

Topper tussen De Paasberg en DFS is ook clash tussen bevriende trainers

ARNHEM - De Paasberg tegen DFS uit Opheusden belooft zaterdagmiddag (14.30 uur, sportpark aan de Vondellaan in Arnhem) een klapper van jewelste te worden. Het is de topper tussen de nummers 1 en 2 in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal en vermoedelijk beslissend in de spannende titelrace.