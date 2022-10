JVC Cuijk toont veerkracht, maar moet genoegen nemen met een punt

Trainer Dennis Straatman was tevreden met de inzet en strijdlust, maar niet met de eindscore. ,,Er zat meer in vandaag. We waren de bovenliggende partij. Maar we misten een echte spits die het verschil kan maken.”

Jasper Vink, de aanvaller die normaliter de doelpunten moet maken, is nog steeds geblesseerd. En verder kampt de Cuijkse formatie nog met een aantal lichte kwetsuren.

Straatman stuurde zijn team het veld in met een enigszins behoudende tactiek, maar dat voornemen kon al na twaalf minuten de prullenbak in. In de derde minuut speelde JVC-doelman Frank Beljaars de bal veel te kort naar een medespeler. Björn van den Brink pikte de bal op en legde breed op Kay van Kuilenburg, die simpel binnentikte: 0-1. En na twaalf minuten stond Van den Brink geheel vrij op de linkervleugel, waarna hij de bal beheerst onder Beljaars doorschoof: 0-2.

Aansluitingstreffer

De thuisploeg slaagde er sporadisch in gevaarlijk te worden. Vijf minuten voor rust was het toch raak. Ali Özdimir tikte de aansluitingstreffer binnen: 1-2.

In de tweede helft gooide JVC er meer energie in en ook het tempo ging omhoog. Het was aan ONA-doelman Tom Reugebrink te danken dat zijn ploeg de voorsprong nog behield, maar tegen de pegel van Stan Broenland - een kwartier voor tijd - was ook hij kansloos: 2-2.

JVC zette de gasten vast, maar slaagde er niet meer in te scoren. ,,We pakken een punt, maar verliezen er eigenlijk twee”, was de conclusie van Straatman.