Kampioenen amateurvoetbal dit weekend mogelijk zonder medailles door leveringsprobleem

De KNVB heeft meerdere eerste elftallen die zaterdag of zondag de titel kunnen pakken laten weten dat ze even moeten wachten op de prijzen. De bond kampt met leveringsproblemen.

,,De medailles zijn later besteld dan in andere jaren”, zegt woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB. ,,Vanwege corona zaten we lange tijd in onzekerheid over het verloop van de competitie. Helaas zijn hierdoor niet alle medailles op tijd binnengekomen voor de eerste kampioenen.”