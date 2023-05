Kampioensdroom Olympia spat uiteen, eerste prijs ooit voor EGS, degradatiestress Constantia en Vitesse

Olympia kan via de nacompetitie wel nog promoveren. De ploeg van trainer Wil Beijer won de eerste periodetitel. in de tweede klasse G.

SSS’18 kreeg in de knotsgekke competitie twee tikken op één dag. De Overloonse ploeg werd overklast door DAW (6-0) en zakte door winst van concurrenten Rhode en Eendracht’30 naar een nacompetitieplek. ,,Het wordt nu wel heet onder de voeten”, verzuchtte trainer Michel Kuijpers. ,,We moeten de laatste wedstrijd winnen en dan zijn we nóg niet veilig. Maar goed, iedere week gebeuren er onverwachte dingen.”

Kuijpers sprak van een offday in Schaijk. ,,Binnen tien minuten was het 2-0”, zei hij. Tot overmaat van ramp miste Bas Joosten een penalty en schoot Koen van Bree op de paal. Kuijpers: ,,Als we de 2-1 maken krijg je een andere wedstrijd. Maar nu werd het na rust 3-0 en gingen alle koppies hangen, daar waar DAW juist bloed rook. Op de volgende training moeten we de koppen weer omhoog krijgen.”

DERDE KLASSE D

Constantia-Vitesse’08 wordt komende week een duel op leven en dood. Omdat beide teams zondag verloren, is bij de onderlinge confrontatie op de slotdag het ontlopen van degradatie in de derde klasse D de inzet.

Constantia (elfde, nacompetitie) gaat de finale in Wanroij in met een punt voorsprong. Alleen de hekkensluiter, nu dus Vitesse, degradeert rechtstreeks.

Vitesse kan vertrouwen tanken uit de thuiswedstrijd tegen Bruheze. De ploeg uit Gennep verloor weliswaar (1-3) maar deed prima mee met de titelkandidaat. Uiteindelijk kwam een zwakke start Vitesse duur te staan. Na 10 minuten was het 0-2. Voor Vitesse scoorde Bjorn Hendriks.

Constantia ging onderuit bij Hapse Boys: 3-1. De Hapsenaren stelden zo klassenbehoud veilig.

EGS’20 heeft een prijs toegevoegd aan de vrijwel nog lege erelijst. De fusieclub uit Escharen, Grave en Velp greep tegen Ysselsteyn (2-1) de derde periodetitel in de derde klasse D.

Wessel Kouwenberg zorgde voor enorme ontlading in de 93ste (!) minuut. ,,Een grote vreugde-explosie. Alle spelers doken op elkaar bij de cornervlag”, zei een dolgelukkige Remco ten Hoopen. ,,Ik stond rustig bij de dug-out. Omdat ik weet dat we nog niks hebben. Ja, de periode. Maar ik wil promoveren. Ik heb vandaag ook mogelijke tegenstanders voor de nacompetitie laten bekijken. Ik wil goed voorbereid zijn.”

Roel van den Boogaard had EGS overigens voor de 1-0 gezorgd.

Excellent zag bij Venhorst (1-1, Timo Cornelissen) de kans krimpen voor een plek in de play-offs. De ploeg uit Oploo staat nu twee punten achter nummer drie Stiphout Vooruit. ,,Handel moet winnen van Stiphout Vooruit om kampioen, dat is een gunstig”, aldus trainer John Janssen. ,,Al moeten we natuurlijk eerst naar onszelf kijken. We moeten tegen EGS het niveau halen van de eerste helft tegen Venhorst. De tweede was niks.”

Constantia staat na de 3-1 nederlaag bij Hapse Boys voor een stressvolle slotdag. Het elftal uit Wanroij wacht letterlijk een degradatiekraker tegen Vitesse’08 op eigen veld. ,,Een gelijkspel zou genoeg zijn, maar we gaan de wedstrijd starten om te winnen”, wist trainer Adrie van Roosmalen al te vertellen na de nederlaag in Haps. ,,We spelen nog drie finales. Ik ben ervan overtuigd dat we de nacompetitie halen.”

Wouter Peeters Weem deed Constantia zeer in de voorlaatste speelronde. Hij tekende voor de 1-0 en 2-0, Rens Thijssen maakte de 3-0. Huug Hendriks redde de eer. Voor Hapse Boys betekende de zege handhaving in de derde klasse. Dat is dan eerder dan vorig seizoen. Toen redde het elftal van Wilfred Schoonderbeek het vege lijf via de nacompetitie.

Vianen Vooruit ging met 5-3 ten onder bij Stiphout Vooruit. Rik Renirie en Roel Willems (2) maakten de uitgoals.

