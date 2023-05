Kampioensdroom Olympia spat uiteen, eerste prijs ooit voor EGS, duo uit Sint Anthonis wijst Volharding de weg

VOETBAL MAASLANDHoewel de competitie nog bezig is, heeft Volharding al zicht op de tweede ronde van de nacompetitie. De voetbalformatie uit Vierlingsbeek heroverde met een 2-1 overwinning op Venlosche Boys de tweede plaats in de eerste klasse C.

Die plek is over twee wedstrijden goed voor een bye in de eerste ronde van de play-offs. ,,Het kan niet op, al helemaal niet voor Luuk”, verwees de uitblinkende doelman Bono Barten naar teamgenoot Luuk Rühl. ,,Twee goals, één rode kaart en Feyenoord kampioen. Hij is de man van de dag, niet ik.”

Rühl draaide eigenhandig een achterstand om in een voorsprong. De aanvaller uit Sint Anthonis tekende voor de 1-1 voor rust en scoorde de 2-1 met een kopbal uit een corner van Mark Blenckers in de tweede helft. In de 71ste minuut werd Rühl weggestuurd na twee gele kaarten. Vlak daarna viel sterkhouder Brent Achten uit met een blessure. Zijn invaller Hank van Daal maakte zijn competitiedebuut.

Rühls dorpsgenoot Barten eiste ook een hoofdrol op. De oud-keeper van DSV en VV Gemert voorkwam met de ene na de andere redding het tweede doelpunt van Venlosche Boys, dat nog in de gevarenzone staat. ,,Ik heb er deze wedstrijd wel redelijk wat uit gehouden. Ik denk wel drie keer een een-op-eenduel plus een paar reflexen. Ja, ik heb wel een lekkere wedstrijd gespeeld.” En die tweede keer dat hij was geslagen, haalde ploeggenoot Jens Bierstekers de bal van de lijn.

TWEEDE KLASSE G

Olympia’18 kan het kampioenschap van de tweede klasse G vergeten. De voetbalclub uit Boxmeer moest zondagmiddag winnen bij koploper Sparta’25 maar speelde gelijk: 1-1. Kas van den Bosch tekende in Beek en Donk voor de gelijkmaker.

Olympia kan via de nacompetitie wel nog promoveren. De ploeg van trainer Wil Beijer won de eerste periodetitel.

SSS’18 kreeg in de knotsgekke competitie twee tikken op één dag. De Overloonse ploeg werd overklast door DAW (6-0) en zakte door winst van concurrenten Rhode en Eendracht’30 naar een nacompetitieplek. ,,Het wordt nu wel heet onder de voeten”, verzuchtte trainer Michel Kuijpers. ,,We moeten de laatste wedstrijd winnen en dan zijn we nóg niet veilig. Maar goed, iedere week gebeuren er onverwachte dingen.”

Kuijpers sprak van een offday in Schaijk. Binnen tien minuten was het 2-0. Tot overmaat van ramp miste Bas Joosten een penalty en schoot Koen van Bree op de paal. Kuijpers: ,,Als we de 2-1 maken krijg je een andere wedstrijd. Maar nu werd het na rust 3-0 en gingen alle koppies hangen, daar waar DAW juist bloed rook. Op de volgende training moeten we de koppen weer omhoog krijgen.”

DERDE KLASSE D

Constantia-Vitesse’08 wordt komende week een duel op leven en dood. Omdat beide teams zondag verloren, is bij de onderlinge confrontatie op de slotdag het ontlopen van degradatie in de derde klasse D de inzet.

Constantia (elfde, nacompetitie) gaat de finale in Wanroij in met een punt voorsprong. Alleen de hekkensluiter, nu dus Vitesse, degradeert rechtstreeks.

Vitesse kan vertrouwen tanken uit de thuiswedstrijd tegen Bruheze. De ploeg uit Gennep verloor weliswaar (1-3) maar deed prima mee met de titelkandidaat. Uiteindelijk kwam een zwakke start Vitesse duur te staan. Na 10 minuten was het 0-2. Voor Vitesse scoorde Bjorn Hendriks.

Constantia ging onderuit bij Hapse Boys: 3-1. De Hapsenaren stelden zo klassenbehoud veilig.

Eerste prijs ooit voor EGS

EGS’20 heeft de eerste prijs gepakt in zijn nog jonge bestaan. De fusieclub uit Escharen, Grave en Velp greep gisteren tegen Ysselsteyn (2-1) de derde periodetitel in de derde klasse D.

Wessel Kouwenberg zorgde voor enorme ontlading in de 93ste (!) minuut. ,,Een grote vreugde-explosie. Alle spelers doken op elkaar bij de cornervlag”, zei een dolgelukkige coach Remco ten Hoopen. ,,Ik stond rustig bij de dug-out. Omdat ik weet dat we nog niks hebben. Ja, de periode. Maar ik wil promoveren. Ik heb vandaag ook mogelijke tegenstanders voor de nacompetitie laten bekijken. Ik wil goed voorbereid zijn.”

Roel van den Boogaard had EGS aan de 1-0 geholpen.

Excellent zag bij Venhorst (1-1, Timo Cornelissen) de kans krimpen voor een plek in de play-offs. De ploeg uit Oploo staat nu twee punten achter nummer drie Stiphout Vooruit. ,,Handel moet winnen van Stiphout Vooruit om kampioen te worden, dat is gunstig”, aldus trainer John Janssen. ,,Al moeten we natuurlijk eerst naar onszelf kijken. We moeten tegen EGS het niveau halen van de eerste helft tegen Venhorst. De tweede was niks.”

Constantia staat na de 3-1 nederlaag bij Hapse Boys voor een stressvolle slotdag. Het elftal uit Wanroij wacht letterlijk een degradatiekraker tegen Vitesse’08 op eigen veld. ,,Een gelijkspel zou genoeg zijn, maar we gaan de wedstrijd in om te winnen”, wist trainer Adrie van Roosmalen al te vertellen na de nederlaag in Haps. ,,We spelen nog drie finales. Ik ben ervan overtuigd dat we de nacompetitie halen.”

Wouter Peeters Weem deed Constantia zeer in de voorlaatste speelronde. Hij tekende voor de 1-0 en 2-0, Rens Thijssen maakte de 3-0. Huug Hendriks redde de eer. Voor Hapse Boys betekende de zege handhaving in de derde klasse. Dat is dan eerder dan vorig seizoen. Toen redde het elftal van Wilfred Schoonderbeek het vege lijf via de nacompetitie.

Vianen Vooruit ging met 5-3 ten onder bij Stiphout Vooruit. Rik Renirie en Roel Willems (2) maakten de doelpunten.

Heijen en DSV blijven over in titelrace na afhaken van Merselo en DEV-Arcen

De titelstrijd in de vierde klasse F spitst zich toe tot Heijen en DSV. Merselo en DEV-Arcen haakten zondag af door puntenverlies tegen respectievelijk Lottum-GFC’33 (3-2 verlies) en Meterik (0-0).

Heijen bleef koploper dankzij een zevenklapper tegen SVEB (7-1), runner-up DSV klopte Stormvogels’28 met 4-1 en volgt op een punt. Er staan nog twee speelronden op de rol.

,,Zo’n grote overwinning moest een keer komen met ons type voetbal”, vond Heijen-coach Tim Driessen. ,,Wij spelen dominant, in een hoog tempo en vandaag kwam dat er goed uit.’’ Bij rust stond het al 3-0. Rene Reijnen, Guus Hawinkels, Robbin Hermsen, Coen van de Venn, Dirk Schonenberg, Max Willems en Jeen Schiks scoorden.

Pieter Vloet scoorde de openingstreffer voor DSV tegen Stormvogels’28. In de laatste vijf minuten voor rust vielen drie doelpunten waarvan twee voor de thuisploeg. Lars Veldpaus maakte ze allebei. Tussendoor benutten de gasten uit Siebengewald een strafschop. Het doelpuntenfestijn zette in de tweede helft niet door. Alleen Rens van Tienen scoorde nog.

Sambeek verloor met 1-0 bij VIOS’38 en is nog niet zeker van lijfsbehoud. Het gat met Oostrum, dat op een nacompetitieplek staat, is vier punten. Het enige doelpunt in Beugen, een ‘mooie kopgoal’, werd gescoord door Tijn Janssen. Na afloop was het goed toeven in de tot feestpaleis omgedoopte kantine van VIOS, waar biertjes tegen gereduceerd tarief werden getapt. Ook de spelers van Sambeek, speciaal met de fiets naar Beugen gekomen, stortten zich in het feestgewoel.

Play-offs voor Tox, vuurwerk bij Holthees

Toxandria kan zich in 5D opmaken voor de nacompetitie. De voetbalclub uit Rijkevoort kan na het onderlinge gelijkspel van gisteren niet meer ingehaald worden door concurrent SVOC’01 (2-2).

Op karakter hield ‘Tox’ een punt over in Oirlo. De ploeg stond na rust opeens met 2-1 achter. Frank Havens had Toxandria nog op voorsprong gezet, Rens de Wit tekende voor de 2-2. ,,Daarna kon SVOC niet meer en wij hoefden niet meer”, gaf Havens aan.

De Zwaluw klopte RESIA: 2-3. Jeroen Thoonen (2) en Sal Langerak scoorden voor de Oeffeltenaren. ,,De eerste helft was slapjes. De trainer heeft ons met een goede preek in de rust op scherp gezet”, zei Jan Raap. De verdediger vormde een koppel achterin met middenvelder Harm Thielen. Zijn broer Sam Raap was geschorst. ,,Het ging wel prima, maar het was wel anders. Sam is een echte verdediger, wat sneller ook dan Harm. En we voelen elkaar natuurlijk ook blindelings aan.”

Holthees-Smakt zorgde voor vuurwerk. Buiten en binnen de lijnen. ,,In de ochtend stonden mijn spelers bij de kampioenswedstrijd van de vrouwenploeg met fakkels”, zei trainer Patrick Wijnen na de 3-0 thuiszege op RKDSO (goals Jonathan Kessler, Vince Aelmans en Ken Wijenberg). ,,Na dat duel heb ik in de voorbespreking aangehaald dat het onze plicht was om dan ook maar te winnen tijdens de afsluiting op ons sportpark.”

SVS verloor met 1-0 van titelkandidaat Sporting ST. Trainer Toon Bongers: ,,We waren niks slechter. En dat zegt genoeg over ons goede seizoen. Vorig jaar verloor SVS dit soort wedstrijden met een nulletje of vijf.”

DWSH scoort gemiddeld vier keer per wedstrijd

DWSH’18 heeft vertrouwen getankt voor het promotieduel met Olympia Boys op zondag 11 juni. De nummer twee van de vijfde klasse E haalde gistermiddag uit tegen Nederweten: 7-0. Sven Kuijpers scoorde drie keer voor de ploeg uit Sint-Hubert en Wilbertoord. Math van der Straaten (2) en de broers Giel en Wout Jans troffen ook doel. Zo staat de doelpuntenteller van DWSH deze competitie al op 82 doelpunten: een gemiddelde van 3,9 goal per wedstrijd. De vraag is of daar nog meer treffers bijkomen. In de slotronde wacht FC Uden, dat gisteren kampioen werd én nog meer scoorde dan DWSH (101 keer).