Kan DOVO degradatie naar hoofdklasse nog voorkomen na nieuwe dreun? ‘Het wordt met de week lastiger’

Met gebogen hoofden zochten de spelers van DOVO maandagmiddag de kleedkamer op na het verlies tegen VVOG uit Harderwijk. De harde realiteit was dat de ploeg van trainer Florian Wolf acht duels voor het einde naar de laatste plaats was gezakt. De achterstand op een nacompetitieplek (VVSB) bedraagt zeven punten.

,,Dit past helemaal in de dieptepunten van de laatste weken”, begon routinier Oktay Öztürk zijn analyse in de gang bij de kleedkamer. ,,Juist in de wedstrijden tegen de concurrenten verlangen we punten. En dat gebeurt weer niet en dan wordt het met de week lastiger. Dit verlies komt heel hard aan.”