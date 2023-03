Kansloos verlies FC Winterswijk tegen koploper MASV; titel is heel ver weg

Over het eerste half uur was de oefenmeester wel te spreken. ,,We hielden elkaar prima in de houdgreep en tastten elkaar af. Maar tien minuten voor rust gaven we alles weg. Dat we met 3-0 vlak voor de pauze achter kwamen, was wel een grote domper. In de tweede helft hebben we ons herpakt, en speelden we goed. Maar we creëerden te weinig om het weer spannend te kunnen maken. De aansluitingstreffer bleef uit en na de 4-0 was de strijd gestreden.”