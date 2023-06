Keeper schiet RKHVV na 32(!) strafschoppen naar volgende ronde, Driel uitgeschakeld en Angeren gedegradeerd

Eindelijk tranen van geluk bij Elsweide; kampioen na seizoen vol emotionele tegenstel­lin­gen

Elsweide promoveert als kampioen naar de vierde klasse. Na een emotioneel seizoen in de vijfde klasse C overwonnen de Arnhemmers op de laatste speeldag alle tegenslagen. De 2-0 zege op SVGG was genoeg voor de titel en leidde tot grootse ontlading.