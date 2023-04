Keeper Sem Verhoeven uit Mill verruilt UDI’19 voor Nuenen

Verhoeven is bij UDI reservekeeper. De oud-jeugdspeler van Juliana heeft Ralph Vos voor zich in Uden. Verhoeven maakte wel al zijn officiële debuut voor de huidig nummer zeventien van de derde divisie. In het voorjaar van 2019 al, op 18-jarige leeftijd. Toen viel hij in voor Nick van der Horst die met rood werd weggestuurd.