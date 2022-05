Keijenburgse Boys en Etten halen donderdag al in

Het duel ging zondagmiddag niet door, omdat er geen scheidsrechter was. ,,De scheidsrechter had zich afgemeld en de KNVB kon geen vervanger vinden", zegt trainer Anthonie Nieuwenhuis van Keijenburgse Boys. ,,Wij werden door de KNVB om 11.30 uur op de hoogte gesteld. Een clubscheidsrechter laten fluiten was geen goed idee, want de belangen zijn voor Etten nog groot. Ik dacht eerst dat de KNVB het hele programma in 4C eruit zou gooien, maar ze vonden dit een uitzonderlijke situatie.”