Kermisattractie Gerard Bos maakt zelfs Den Dam en Babberich kampioen

Voetbal Achterhoek en Liemers DZC’68 is ‘remiseko­ning’, Invaller is held van ZZC’20 en Terborg maakt forse uitglijder

DOETINCHEM - DZC’68 uit Doetinchem speelde zaterdagmiddag wederom gelijk, in de eerste klasse D bleef het thuis tegen SVI op 1-1 steken. Invaller Frank Lubbers was goud waard voor ZZC”20 in 3A, hij scoorde in blessuretijd de 1-0 tegen Eefde. In de vierde klasse E kreeg Terborg een pets op de neus, Harfsen versloeg de titelkandidaat met maar liefst 1-5.

30 april