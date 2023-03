‘Kleine’ Beukie is een kerel geworden en gaat voorop in de strijd bij MASV

De spetterende vuurwerkshow vooraf bleek de voorbode voor een overdonderend optreden van MASV. ,,Afspraak was dat we ze op zouden vreten en dat hebben we gedaan”, sprak Joey van Beukering tevreden, die vooropging in de strijd.



Vorig seizoen zette trainer Jan Oosterhuis Van Beukering voor het eerst linksback. Vader Dennis bouwde daar dit seizoen op voort. Aanvankelijk niet tot groot genoegen van Joey. ,,Ik ben van nature aanvallend ingesteld. Doelpunten maken en assists geven, dat is mijn ding.” Maar gaandeweg is het zijn plek geworden. De ‘kleine’ Beukie combineert snelheid en sprongkracht met grinta.