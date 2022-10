Knappe zege Longa’30 bij HVCH, Silvolde klopt Moerse Boys en NVC wint kraker van Den Dam

Het Zieuwentse RKZVC boekte de eerste zege van het seizoen en deed de rode lantaarn over aan de tegenstander uit het Limburgse Echt. ,,We begonnen slecht en stonden al snel achter", zei trainer Arjen Nijman van RKZVC. ,,Daarna had EVV ook nog op 0-2 kunnen komen. Gelukkig kwamen we vlak voor rust op 1-1. De tweede helft was ouderwets en hebben we goed gespeeld. Joey Belterman scoorde met een prachtige vrije trap de 2-1 en daarna kregen we steeds meer vertrouwen. Ik kon Sjors Storkhorst nog in laten vallen en hij was belangrijk met een doelpunt en een assist.”