Knappe zege Wolfersveen op GSV’63

Sidar Özcelik zet ellende even van zich af tijdens doelpunt­loos SC Bem­mel-RK­HVV

Aanvaller Sidar Özcelik ging zaterdagavond tijdens de wedstrijd van zijn club Sportclub Bemmel tegen RKHVV, die in een 0-0 gelijkspel eindigde, twee keer onderuit in het strafschopgebied van de bezoekers uit Huissen. Na de wedstrijd gaf hij ruiterlijk toe dat zijn val in de eerste helft absoluut geen strafschop waard was, maar in de tweede helft voelde hij wel degelijk contact.