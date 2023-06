Knieschijf uit de kom: duel van MVV’58 al na 11 minuten gestaakt, maar club maakt na incident nog wel de 1-1

nacompetitie vallei Doek valt voor Veenendaal, Hol loodst Harskamp met hattrick naar finaleduel, tumultueus slot bij SDS’55

De nacompetitie is in volle gang. In de Vallei komen dit weekeinde nog vijf voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.