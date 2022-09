KNVB gooit speelschema ‘Vallei League’ op de schop; Veenendaal start om 08.30 uur (!) bij SV De Braak

Nog-niet-fusieclub SVO/VVLK viert zijn eerste thuisover­win­ning ooit

OOIJ - Het was vooraf al een historische wedstrijd, zondag in Ooij. Het eerste thuisduel van het fusieteam SVO/VVLK. En dan kwam ook nog eens SCP op bezoek. Op papier een ‘makkie’, maar de vijfdeklasser bleek in het bekerduel taaier dan verwacht. SVO/VVLK won uiteindelijk nipt: 2-1.

7:00