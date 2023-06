KNVB haalt ‘onsportief’ Barendrecht uit nacompetitie; TEC speelt nu in eerste ronde tegen SteDoCo

Niet Barendrecht, maar SteDoCo wordt de tegenstander van TEC uit Tiel in de eerste nacompetitieronde om een plek in de tweede divisie. Barendrecht krijgt vier punten in mindering en kan daarom een terugkeer naar het hoogste niveau in het amateurvoetbal vergeten. Dat heeft de tuchtcommissie van de KNVB aan de clubs laten weten.

Barendrecht verloor zaterdag 27 mei opzettelijk met 3-4 van GVVV, terwijl de nummer 3 van de derde divisie een paar minuten eerder nog op 3-1 voorsprong stond. Barendrecht pakte door de curieuze slotfase een ticket voor de nacompetitie. Voor dat trucje wordt Barendrecht nu gestraft.

Negen dagen onderzoek had de voetbalbond nodig, de finaleduels van de play-offs werden met een week uitgesteld en nu deed de tuchtcommissie dan eindelijk uitspraak. Net als het Noord-Hollandse HSV Heiloo in 2018 krijgt Barendrecht vier punten in mindering en speelt de club daarom niet in de nacompetitie.

Geen Sparta Nijkerk, wel SteDoCo

Het opmerkelijke van het hele verhaal is dat nu niet Sparta Nijkerk - dat naar de aanklager van de KNVB stapte - maar SteDoCo de nacompetitie in mag. Barendrecht zou in theorie in beroep kunnen gaan, maar doet dat bewust niet.

TEC gaat woensdagavond (20.00 uur) eerst op bezoek bij SteDoCo. Zaterdag (18.00 uur) is de return in Tiel. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finale op tegen VVSB.

Ook GVVV (Veenendaal) en Hercules (Utrecht) plaatsten zich al voor de halve finale. De twee clubs nemen het komende zaterdag allereerst in Utrecht tegen elkaar op. Een week later is de return.

Volledig scherm TEC begint de nacompetitie om lijfsbehoud tegen SteDoCo. © Pro Shots / Erich Snijder