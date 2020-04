KNVB komt amateurclubs tegemoet: contributies geschrapt

Coronabe­sluit KNVB is onverwacht vangnet voor Hatert

0:29 NIJMEGEN - Het besluit van de KNVB om vanwege het coronavirus al het amateurvoetbal per direct te stoppen en geen enkele ploeg te laten degraderen of promoveren, is de parachute die opengaat voor Hatert. De Nijmeegse vierdeklasser dreigde te degraderen. Voor het eerst sinds de invoering van de huidige competitie-indeling wachtte de vijfde klasse voor de amateurtopclub van weleer.