KNVB maakt pd-regeling bekend: veel clubs krijgen te maken met degradatiespook, zaterdagvoetbal krijgt vijfde klasse in Oost

De KNVB werkt aan een nieuwe voetbalpiramide en dat betekent dat er vanaf het seizoen 2024-2025 een stuk minder klassen zijn. De consequentie daarvan is dat er komende twee seizoenen veel meer clubs zullen degraderen dan tot nu toe het geval was.

Het zaterdagvoetbal in het district Oost krijgt in het seizoen 2023-2024 een vijfde klasse. Dat betekent dat de helft van de clubs in de vierde klasse degradeert.