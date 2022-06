KNVB toont zich van goede kant en scheldt onterechte schorsing Longa’30-verdediger Sybe Heutinck kwijt

Vertrouwen in goede afloop is groot bij GVVV en Spies: ‘Die finale winnen we ook’

Na de midweekse 1-3 uitzege in Haaksbergen was GVVV zaterdag ook thuis een maatje te groot voor HSC’21: 3-1. De laatste horde in de strijd om lijfsbehoud moet komende week tegen Kozakken Boys genomen worden door de Veenendaalse club.

19 juni