KNVB trekt het Land van Cuijk uit elkaar: derdeklassers balen van competitie-indeling

DSV (Sint Anthonis) en Excellent (Oploo) in de derde klasse C; EGS’20 (Escharen, Grave en Velp), Hapse Boys en Vianen Vooruit naar de derde klasse D waar ook Heijen in zit. Het Land van Cuijk is verdeeld. ,,Het was voor het publiek leuker geweest als alle ploegen uit de gemeente in dezelfde poule waren ingedeeld”, geeft trainer John Janssen van Excellent de breed gedragen opinie weer. ,,Ik vind het jammer. Het had zo’n mooie competitie kunnen zijn”, erkent Thijs Goossens, coach van DSV.