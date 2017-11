KNVB zet Arnhemse Boys uit bekertoernooi vanwege afzeggen wedstrijd

Intezar niet naar Azië Cup, wél naar Tiel

15:30 VIETNAM - Milad Intezar gaat met Afghanistan niet naar de Azië Cup in 2019. In Vietnam speelde Afghanistan met 0-0 gelijk. Dat was voor het thuisland voldoende voor plaatsing voor het eindtoernooi, voor Intezar en Co betekende het uitschakeling.