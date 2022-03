Komt AZSV terecht in niemandsland of doen Aaltenaren aanval op de subtop?

AALTEN - AZSV gaat zaterdagmiddag in Spakenburg op bezoek bij titelkandidaat Eemdijk in de hoofdklasse B. Haken de Aaltenaren aan of komen ze in niemandsland terecht?

,,Ik wil het maximale eruithalen", zegt AZSV-trainer Dave de Jong die met zijn ploeg op plek vijf bivakkeert. ,,We kunnen zeggen: ‘we halen nog negen punten en dan zijn we veilig’ of we gaan vol voor de vierde plaats. Als we van Eemdijk winnen, komen we op drie punten van hen. We wonnen afgelopen zaterdag van Urk, dus waarom zou het niet kunnen.”

De Jong heeft telkens wel te maken met geblesseerde spelers. Spits Rik van der Eerden is er tegen Eemdijk niet bij en ook verdediger Jonathan Goosen is afgehaakt. Hij was net terug van een hamstringblessure, maar raakte daar tegen Urk weer aan geblesseerd. ,,Het piept en kraakt", aldus De Jong. ,,Dat is een logisch gevolg van de laatste twee jaar. Ergens gaat de schoen wringen. Maar we hebben ook andere jongens die het prima in kunnen vullen.”

Silvolde

Dennis van Beukering speelt zondag om 14.00 uur met middenmoter Silvolde in de hoofdklasse B thuis tegen SV Meerssen. Het is weer zijn eerste thuiswedstrijd als interim-trainer. Afgelopen zondag begon Van Beukering, die Stéven Verheijen tot het einde van dit seizoen opvolgt, met een 0-0 gelijkspel bij Moerse Boys. ,,Ik heb geconstateerd dat de groep niet zo fit is als ik graag wil. Maar ik denk dat daar snel verandering in kan komen. Ik verwacht dat we nog heel leuke wedstrijden gaan spelen.” Silvolde mist morgen tegen de Limburgers Cem Köse (vakantie) en Joris Bieleveldt (blessure).

RKZVC moet na twee nederlagen in vijf dagen (tegen UDI'19 en Nuenen) zondagmiddag om 14.00 uur in Zieuwent tegen Juliana'31 uit Malden weer eens een overwinning zien te halen. Dat lukte dit seizoen pas tweemaal eerder. De ploeg van trainer Jeroen Spies verkeert met elf punten in acuut degradatiegevaar.

Het Lichtenvoordse Longa'30, ook elf punten, is zondag vrij.