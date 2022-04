Koploper ZVV Ede schudt eerste concurrent in titelstrijd af met ruime zege

De zaalvoetballers van koploper ZVV Ede hebben in de titelstrijd alvast een van de twee belangrijkste concurrenten afgeschud. Na de 5-1 zege van vrijdag in de topper tegen ZVG/Cagemax is het verschil met de nummer drie tien punten, al heeft de Edese eerstedivisionist wel een duel meer gespeeld.