Kopzorgen om DZC’68-duo Blasman en Hebbink

Verloren zoon Redouan Eddarkaoui brengt geloof terug bij SML

Met de verloren zoon Redouan Eddarkaoui (24) weer in de gelederen gaat het crescendo met SML in 3B. Winst in de topper tegen VVO (1-0) en daarmee tien punten uit de laatste vier duels. De topploegen zijn nog in zicht, waardoor op sportpark De Bakenberg het geloof in een mooi slot van de competitie groot is.