Lars Krabbenborg wordt de nieuwe trainer van Varsseveld, Leeuwerik en Evers langer bij HC’03 en Basteom

Krabbenborg is nu bezig aan zijn vijfde en laatste seizoen bij VVG'25 in Gaanderen, de nummer acht in de tweede klasse H. Met VVG'25 promoveerde Krabbenborg tweemaal op rij. Voor zijn periode in Gaanderen was hij bij RKZVC assistent van Laurens Knippenborg.

André Evers heeft zijn contract verlengd bij Basteom in Steenderen. Evers is nu voor het tweede seizoen actief bij de middenmoter in de vierde klasse C.

Engelsman

Herko Engelsman vertrekt na dit seizoen bij vierdeklasser Angerlo Vooruit. Hij heeft er dan drie seizoenen op zitten.

,,Een deel van de spelersgroep heeft aangegeven dat ze na drie jaar met Herko graag een nieuw gezicht voor de groep zien”, zegt voorzitter Dirk Willem Tiecken.

Angerlo Vooruit haalde afgelopen seizoen onder Engelsman de nacompetitie, maar werd daarin uitgeschakeld. Op dit moment is Engelsman met zijn ploeg de nummer 4 in 4D.

DVV

Ron Olyslager heeft zijn contract verlengd bij derdeklasser DVV in Duiven. De voormalig doelman van De Graafschap is erg honkvast, want hij begint aan zijn zevende seizoen bij de nummer 4 in 3B. Olyslager nam in januari 2018 het roer over van Ruud Doevendans bij DVV.

Olyslager was eerder ook trainer bij SDOUC, Rheden en FC Zutphen.

Leeuwerik

John Leeuwerik is ook volgend seizoen trainer van HC'03 uit Drempt. De inwoner van ’s-Heerenberg start dan aan zijn vijfde seizoen bij de nummer twaalf uit de derde klasse B. Leeuwerik, oud-speler van De Graafschap was hiervoor ook trainer bij onder meer vv Doetinchem, GSV'38 en MvR (nu FC Bergh).

