Latif keert na enkelblessure terug in de basis bij GVVV; DOVO met fitte selectie naar Staphorst

Hak en De Bondt na schorsingen terug bij DOVO



Met de thuiszege van vorige week op RKAV Volendam (3-0) in het achterhoofd stapt DOVO zaterdag vol vertrouwen in de bus voor het uitduel bij Staphorst. De Veenendaalse derdedivisionist, nummer zeven op de ranglijst, heeft zes punten meer dan de thuisploeg. Nick Hak en Nick de Bondt keren na hun schorsingen terug in de selectie van assistent Ben Schinkel, die de geschorste hoofdtrainer Florian Wolf vervangt op de bank.



,,Iedereen is fit en er is hard getraind. Het worden nog een moeilijke keuzes voor de trainer, want alle spelers staan te dringen voor een basisplaats”, aldus teammanager André Quint. ,,Staphorst speelt op natuurgras en het veld is redelijk klein. Een extra uitdaging.”



Staphorst-DOVO (14.30 uur, sportpark Het Noorderslag in Staphorst). DOVO, geblesseerd: Lion Kalentjev (knie).