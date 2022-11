Latif luistert jubileumweek van GVVV op met bevrijdende goal: ‘Ik heb niet zo’n leuke tijd achter de rug’

‘Wedstrijd van het jaar’ tegen zijn vrienden van SKV eindigt in mineur voor ONA’53-doel­man Reugebrink

De hele week had ONA’53-doelman Tom Reugebrink uitgekeken naar de Wageningse derby bij zijn oude club SKV. Maar na 90 minuten was zijn glimlach ver te zoeken: zijn ploeg verloor met 2-0 en de keeper incasseerde in blessuretijd zelf een rode kaart.

