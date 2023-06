Leones degradeert na vijf jaar uit eerste klasse, Union en Quick 1888 nog in race voor promotie

Voor klassenbehoud had Leones in de nacompetitie driemaal op rij moeten winnen, iets dat in de afgelopen competitie niet lukte. Bij de eerste wedstrijd van het drieluik ging het in het Overijsselse Hengelo al snel mis. Na 8 minuten speelde Leones-doelman Edgar Florussen de bal in de voeten van aanvaller Florian Boitelle, die simpel scoorde.

,,We hadden geen grip en verloren veel duels”, zei interim-trainer Thomas Tijssen, die Ebi Willemsen voor rust nog de 2-0 zag maken. ,,In de tweede helft hebben we er nog alles aangedaan, maar veel kansen creëerden we niet.’’

Na de 3-0 van Boitelle redde Tom Bello voor Leones nog wel de eer. ,,Er heerst gelatenheid. Als sportman wil je zo hoog mogelijk spelen”, zei Tijssen, die hoofdtrainer wordt van de Dreumelse vijfdeklasser Aquila. John Laponder van derdeklasser Zwaluw VFC uit Vught volgt bij Leones André Cornelissen op, die vorige maand na een intern conflict vertrok.

Doelpunt Custers houdt droom Union levend

Union mag blijven dromen van promotie naar de eerste klasse. De voetbalploeg uit Nijmegen was donderdagavond op eigen veld te sterk voor Sellingen in de kwartfinale van de play-offs: 1-0. Het elftal van trainer Fabian Krebbers speelt zondag de halve finale tegen Valthermond in Drenthe.

Ingo Custers kroonde zich tot match­winner. De spits van Union maakte in de tweede helft de bevrijdende goal. Voor rust had Robin Custers nog een strafschop gemist voor de thuisploeg. ,,Een dikverdiende overwinning”, vond coach Krebbers. ,,We waren heer en meester, maar het kon tot de slotfase nog alle kanten op, omdat het verschil maar een doelpunt was en we na twee rode kaarten tien tegen tien speelden.”

Bij Union kreeg Bob Klaassen twee keer geel. Hij mist het duel bij Valthermond.

Voor Union was de wedstrijd tegen Sellingen het tweede nacompetitieduel in vijf dagen. Zondag won de formatie van Krebbers na verlenging én strafschoppen bij SDO in Bussum. Union speelde dat duel zo’n honderd minuten met een man minder na de rode kaart van Nabil Daghouch (natrappen). Hij zat tegen Sellingen zijn eerste van twee wedstrijden schorsing uit. Ook clubtopscorer Siemen van Straaten ontbrak. Hij is op vakantie.

Quick 1888 halverwege het zware promotietraject

Quick 1888 heeft ook de tweede ronde van de nacompetitie om een plek in de tweede klasse overleefd. Na eerder het Velpse VVO (0-2) werd donderdagavond ook VDZ verslagen. De cijfers in Arnhem lieten aan duidelijkheid niets te wensen over: 0-3.

,,Dikverdiende overwinning. Ik ben trots op de boys’’, zei coach Bram Remkes na de wedstrijd, waarin Max Broenland, Max de Wijze en Maickel van Kol de doelpunten voor hun rekening namen. ,,We zijn nu halverwege het zware traject, de benen beginnen vol te lopen, maar het gevoel is goed’’

Quick vervolgt de lange weg naar promotie zondag in Doetinchem tegen VIOD. Bij winst spelen de Nijmegenaren een week later de finale.