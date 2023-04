Leuthse spelers bezorgen eigen dorp gepast afscheid

Het is maandagavond 3 april als Koen Keukens de lampen van de kantine uitmaakt. Hij is de laatste die sportpark De Duffelt in Leuth verlaat, exact één week voor de derby tegen SC Millingen met zijn team SVO'68/VVLK. Samen met vrijwilligers uit Leuth en Ooij heeft hij de grote feesttent opgebouwd. Als enige selectiespeler. Want voor de 28-jarige middenvelder is het duel met de rivaal speciaal.