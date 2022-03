Liemers voetbalicoon Leo Jansen overleden

Jansen, geboren en getogen in Babberich, maakte in de jaren ’80 van de vorige eeuw furore bij Babberich. ,,Met Leo zijn we in 1981, 1982 en 1983 kampioen geworden met Babberich", zegt Toon van Bindsbergen. ,,Hij was erbij toen we in 1983 in Silvolde een beslissingswedstrijd voor 5.000 mensen van Pax wonnen. En we waren het jaar daarop weer kampioen geworden als Leo er nog bij was geweest. Maar hij ging toen naar Vitesse.”