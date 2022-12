Loek Budding is de stille duizendpoot van GVVV: ‘Deze club is mijn lust en mijn leven, de kleinkinderen zijn mijn alles’

„Een meniscusblessure speelde me parten. In die tijd werd je geopereerd en moest je een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Maar het kwam niet meer goed. Daarna ben ik trainer geworden. Eerst bij de jeugd van GVVV, later ook nog van de B-selectie. In totaal zo’n vijftien jaar”, vertelt Budding, die in 2003 van de KNVB de zilveren speld ontving voor zijn inzet voor GVVV en in 2019 werd benoemd tot lid van verdienste.