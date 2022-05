Longa'30 grijpt de laatste strohalm door overwinning

De overwinning in Zuid-Limburg was ook om een andere reden belangrijk. Hekkensluiter Minor won namelijk ook. Als Longa'30 als voorlaatste eindigt in de hoofdklasse B, heeft de ploeg het thuisvoordeel in de nacompetitie. De hekkensluiter speelt alleen maar uitwedstrijden. Longa'30 heeft een voorsprong van 2 punten op Minor.