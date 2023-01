Longa’30 dinsdag in beker tegen Rigtersbleek

Rigtersbleek is in de competitie al sinds september 2021 ongeslagen. De Tukkers wonnen vorig seizoen van de 24 wedstrijden in de vierde klasse er 21 en speelden er 3 gelijk. Dit seizoen zijn in 3D uit 10 wedstrijden de maximale 30 punten gepakt. De winnaar van het duel in Lichtenvoorde speelt op 18 februari uit tegen CSV Apeldoorn.