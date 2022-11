Longa’30 en RKZVC onderuit in vierde divisie, FC Trias loopt periodetitel mis en FC Dinxperlo wint met ‘korfbaluitslag’ in Duiven

VIERDE DIVISIE B

RKZVC-Kampong 0-4 (0-1). 0-1 Berend Witteveen, 0-2 Berend Witteveen, 0-3 Merijn Muskens, 0-4 Machiel Kadijk.

RKZVC leed de zesde nederlaag op rij in de vierde divisie B. De Zieuwentse club blijft met slechts vier punten hekkensluiter. Tegen het Utrechtse Kampong hield de ploeg van trainer Arjen Nijman voor rust nog aardig stand, maar na de 0-2 in de 56ste minuut werd het een kansloze missie.

,,We hebben het in de eerste helft goed gedaan, maar kwamen helaas door een buitenspeldoelpunt op achterstand", zei Nijman. ,,Dat zul je dan altijd zien. Na de 0-2 zijn we met drie man achterop gaan spelen en dat werd afgestraft door Kampong, een heel goede ploeg. Vooral de 0-4 speelden ze prachtig uit.”

Hoogland-Longa’30 4-3 (2-0). 2-1 Rolf Kruip, 2-2 Jelme Stevens, 4-3 Rolf Kruip.

Longa'30 kon geen beroep doen op de geblesseerde routinier Tim Bader. Dat gemis deed zich voelen. Al na veertien minuten keken de Lichtenvoordenaren in Amersfoort tegen een 2-0 achterstand aan. Na rust herstelde Longa'30 zich en kwam via doelpunten van Rolf Kruip en Jelme Stevens terug tot 2-2. Daarna liep Hoogland weer weg. In de 90ste minuut scoorde Kruip nog wel de aansluitingstreffer, maar de tijd was tekort om nog een punt mee naar de Achterhoek te nemen.

,,We hebben verdiend verloren, want Hoogland was slimmer dan wij en was volwassener", meldde Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,Ze gingen vaak liggen en schreeuwden dan. De arbitrage zat daarnaast ook niet mee. De tweede helft hebben we er alles aan gedaan, maar na de 2-2 leidden twee fouten bij ons de nederlaag in.”

Silvolde-Halsteren 1-2 (0-0). 1-0 Gijs Hakvoort, 1-1 Giovanni Moerland, 1-2 (pen.) Roman Witting.

Vierdedivisionist Silvolde heeft zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Halsteren met 1-2 verloren. Een zure nederlaag, aangezien Silvolde een 1-0 voorsprong verspeelde en de winnende treffer vanaf elf meter in de extra tijd werd gemaakt.

Na de pauze was het gelegenheidspits Hakvoort die de bal vanaf een kleine dertig meter over de Halsteren-keeper schoot (1-0). De gasten uit Brabant zochten daarna de aanval, en hadden veel geluk bij de gelijkmaker. Via twee verdedigers caramboleerde de bal na een inzet van Giovanni Moerland achter Silvolde-doelman Marco Olthuis; 1-1.

Lang leek de wedstrijd in een remise te eindigen, totdat Halsteren in blessuretijd de achterlijn haalde, waarna de teruggetrokken bal werd ingezet en door Silvolde-verdediger Mike van Aken met de hand uit het doel werd gewerkt. Rood voor Van Aken en een strafschop voor Halsteren, die Roman Witting onberispelijk binnenschoot (1-2). Enkele tellen later was de wedstrijd afgelopen. Silvolde blijft zo dertiende.

,,Heel zuur”, reageerde doelpuntenmaker Gijs Hakvoort. ,,Ik denk dat een gelijkspel verdiend was geweest. We hebben de nodige kansen gehad. Ik ook, daaruit hadden we vaker moeten scoren. Verdedigend stond het wel goed bij ons.”