Longa’30 geeft RKZVC in derby laatste zetje richting eerste klasse

In de voorlopig laatste derby van het Oosten heeft Longa’30 buurman RKZVC het laatste zetje gegeven richting de eerste klasse. In Lichtenvoorde kreeg de hekkensluiter uit Zieuwent zaterdagavond een pak slaag in de vierde divisie B: 5-1.

Het slechte weer zorgde niet voor een massale toeloop, maar 1500 toeschouwers kwamen nog wel af op de derby. Ze zagen in de eerste helft een onzeker en slordig spelend Longa'30, dat dit jaar nog niet had gewonnen en onder spanning leek te staan. RKZVC had aanvallend weinig in te brengen, maar hield verdedigend vrij simpel stand.

Tot de 44ste minuut toen Longa-aanvaller Thom Berendsen met een enorme knal van net buiten de zestien meter doel trof. Via de onderkant van de lat sloeg de bal achter doelman Joel Payers als een granaat in: 1-0.

RKZVC rechtte na de pauze de rug. Sjors Storkhorst, in 2018 tijdens de eerste derby (5-0) nog de grote man met vier treffers, bracht de stand in de 55ste minuut in zijn laatste derby weer in evenwicht: 1-1.

Niet lang genieten

De gasten uit Zieuwent konden amper twee minuten genieten van de gelijkmaker. Toen ging doelman Payers de fout in en kopte Thomas Kerperien een voorzet van Berendsen binnen: 2-1.

In de 61ste minuut was de derby beslist toen Payers wederom niet vrijuit ging en Berendsen van dichtbij voor de 3-1 zorgde.

Daarna strooide Longa'30 nog meer zout in de Zieuwentse wonden. Rolf Kruip zorgde in de 69ste minuut voor de 4-1. In de laatste minuut veroorzaakte doelman Payers een strafschop na een grove charge op Bjarne te Brake. Payers kwam met een gele prent goed weg en was vervolgens kansloos op de penalty van invaller Simon klein Goldewijk: 5-1.

Door de zege heeft Longa'30 nu 34 punten en hoeft zich geen zorgen meer te maken om lijfsbehoud. Voor RKZVC is het doek zo goed als gevallen. De ploeg van trainer Arjen Nijman heeft pas tien punten uit 23 duels.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.