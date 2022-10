Longa’30 geeft winst in topper vlak voor tijd uit handen, RKZVC van de mat gespeeld en DCS boekt miraculeuze zege op Grol

VIERDE DIVISIE B



Longa'30-SV Meerssen 2-2 (2-1). 1-0 Tim Bader, 1-1 Testimony Odetola-Benjamin, 2-1 Thom Berendsen, 2-2 (pen.) Cem Unal.

Voor Longa'30 duurde de topper tegen koploper SV Meerssen net te lang. Vijf minuten voor tijd leidden de Lichtenvoordenaren nog met 2-1, maar toen kregen de Limburgers een terechte strafschop wegens hands van Sybe Heutinck en scoorde Cem Unal de 2-2 vanaf elf meter.

Het gelijkspel was een terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Longa'30 ging met een 2-1 voorsprong de rust in na de boeiende eerste helft, maar moest in de tweede helft steeds verder terug tegen de technisch vaardige gasten. Met 11 punten uit 6 duels staat Longa'30 vijfde en kan de ploeg van trainer Dennis van Toor bogen op een uitstekend begin van de competitie.

AWC-RKZVC 6-0 (2-0). 1-0 Jorn Reuvers, 2-0 Fren Stevens, 3-0 Boy Visser, 4-0 Youri Hubers, 5-0 Daan Pauwels, 6-0 Lennart Nieuwenhuis.

Het Zieuwentse RKZVC werd afgedroogd in Wijchen en tankte bepaald geen vertrouwen voor de derby tegen Longa'30, komende zaterdag (15 oktober). ,,We hebben tegen een goede tegenstander gespeeld, maar de goals kinderlijk eenvoudig weggegeven", zei RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,Ik dacht dat we na vorige week (4-2 winst op EVV) weer wat stappen hadden gemaakt, maar daar bleek ditmaal niets van. In de rust heb ik wat omgezet, maar vijf minuten na de pauze was het al 4-0 voor AWC.”

Door de vijfde nederlaag is RKZVC met 4 punten uit 7 duels weer hekkensluiter.

EVV Echt-Silvolde 1-0 (1-0). 1-0 Rick Genen.

Silvolde komt niet weg uit de onderste regionen in de vierde divisie B. De Achterhoekers verloren zaterdagavond in het Zuid-Limburgse Echt met 1-0 van EVV. Met zes punten uit zes duels staat Silvolde tiende. ,,Het was een wedstrijd met weinig hoogtepunten”, zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,De eerste helft zijn we afgetroefd op inzet en dat mag Silvolde nooit gebeuren. Het doelpunt vond ik dubieus, want onze keeper Marco Olthuis werd binnen de vijf meter aangevallen en volgens mij mag dat niet. Maar wij hebben zelf ook heel weinig kansen gehad.”