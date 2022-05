Longa’30 ‘genaaid’ in Malden, VVG’25 stunt tegen WSV en helpt SDOUC; FC Bergh bijna kampioen en Sprinkhanen viert feest met Tinus Hoekstra

Volledig scherm Rolf Kruip scoorde de 1-2 voor Longa'30 in Malden tegen Juliana'31, maar viel ook geblesseerd uit. © Jan Ruland van den Brink

HOOFDKLASSE B

Juliana'31-Longa'30 2-2 (1-2). 1-0 Carlito de Zeeuw, 1-1 Jelme Stevens, 1-2 Rolf Kruip, 2-2 Carlito de Zeeuw.

Het Lichtenvoordse Longa'30 pakte na drie nederlagen een punt in Malden tegen middenmoter Juliana'31. De nummer 13 liep een punt in op Moerse Boys, dat met 4-3 verloor bij AWC. De achterstand op Moerse Boys, dat op een 'veilige’ twaalfde plek staat, bedraagt nu nog vijf punten.

Longa'30 leidde halverwege nog met 1-2, maar incasseerde na rust toch de gelijkmaker. ,,We zijn genaaid door de scheidsrechter (T. Visser, red.)", vertelde Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,Hij zag een zuivere handsbal bij de 2-2 van Juliana over het hoofd. Maar we hadden dik moeten winnen, want we hebben ongelooflijk veel kansen gemist. Vlak voor tijd werd bij een scrimmage een bal tot driemaal toe van de lijn gehaald. We lopen een punt in op Moerse Boys. Dat schiet niet op, maar we blijven erin geloven.”





EERSTE KLASSE E

FC Winterswijk-Rohda Raalte 2-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Deniz Sahbaz, 1-2 Robin Katier, 2-2 Nick Jansen.

FC Winterswijk heeft koploper Rohda Raalte in de zinderende slotfase pijn gedaan. In de extra tijd tekende invaller Nick Jansen (20) voor de terechte gelijkmaker. De doelpuntenmaker had ’s morgens nog een uur in het tweede gespeeld. ,,Ik heb twee keer een enkelblessure gehad en probeer via het tweede elftal weer minuten te maken waardoor ik wedstrijdfit word. De belangrijke gelijkmaker is pas mijn eerste goal dit seizoen. Het is een fantastisch gevoel. Het is mijn droom om een basisplaats af te dwingen.”

Ondanks de knappe remise zakte FC Winterswijk van plek vier naar vijf op de ranglijst in de eerste klasse E.

TWEEDE KLASSE I

VVG’25-WSV 2-2 (1-2). 1-2 Jimmy Mulder, 2-2 Nino Monasso.

Het Gaanderense VVG'25 zorgde voor een stunt door titelkandidaat WSV Apeldoorn twee punten af te snoepen. ,,Na dertien minuten stonden we al met 2-0 achter", aldus trainer Lars Krabbenborg. ,,En dat tegen een goede tegenstander. Nog voor rust kwamen we terug tot 1-2 en dat hielp wel. Snel in de tweede helft scoorden we de 2-2 en daarna was het wel billenknijpen. Maar we hebben door heel hard werken stand gehouden.”

De wedstrijd werd in de tweede helft door scheidsrechter Rutten vijf minuten stilgelegd. Krabbenborg: ,,Hij was het commentaar van beide kanten zat en is daarom even gestopt.”