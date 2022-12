Longa’30, Grol en Vios Beltrum winterkampioen, DVC’26 droogt OBW af in derby

VIERDE DIVISIE B

Longa’30-AWC 2-0 (1-0). 1-0 Tim Bader, 2-0 Boet Kemperman.

Het Lichtenvoordse Longa'30 is na de zwaarbevochten zege op het Wijchense AWC Herbstmeister in de vierde divisie B. Dat had een half jaar geleden niemand kunnen denken, want toen ontsnapte de ploeg van trainer Dennis van Toor ternauwernood aan degradatie.

Nu kunnen de spelers de hele kerstvakantie naar pagina 897 van teletekst kijken en zien ze zichzelf zeker tot het derde weekeinde van januari terug als koploper met liefst 30 punten.

Tegen AWC kwam Longa'30 in de eerste helft op voorsprong toen Job van de Groes van de Wijchense gasten te zacht terug kopte. Longa'30-aanvoerder Tim Bader profiteerde en zette de thuisclub met een prachtige lob op 1-0.

Daarna moest Longa vooral tegenhouden tegen het technisch vaardige AWC, maar de ploeg gaf niet veel kansen weg. In de extra tijd zorgde de ingevallen Boet Kemperman voor een enorme ontlading door de 2-0 te scoren.

Longa'30 droeg de zege op aan erelid Ad Duyn, die op 78-jarige leeftijd is overleden.

SV Meerssen-Silvolde 0-0.

Silvolde sprokkelde in Zuid-Limburg een punt en sluit de eerste competitiehelft af als nummer veertien met veertien punten. De achterstand op de ‘veilige’ twaalfde plaats bedraagt vier punten. ,,De eerste helft waren wij beter, maar na rust zette Meerssen aan en hebben we het zwaar gehad", meldde Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Ik denk dat over de hele wedstrijd een punt verdiend is.”

Orion-RKZVC 3-2 (1-0). 1-0 Tijn Jellema, 2-0 Sam Huismans, 2-1 Björn Doppen, 2-2 Sem Jansen, 3-2 Sjoerd Freriks.

Sjoerd Freriks, voormalig speler van het Aaltense AZSV, velde in de 89ste minuut het vonnis over RKZVC. De Zieuwentse hekkensluiter verloor zo voor de negende keer op rij. ,,Het was een slechte wedstrijd", zei RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,Na de 2-0 achterstand gingen wij echter wat beter spelen en kwamen via twee prachtige doelpunten terug tot 2-2. Maar net als de 1-0 viel ook de 3-2 uit een hoekschop. Vooraf hadden we nog aandacht geschonken aan de standaardsituaties van Orion, maar het ging toch twee keer mis. Dat mag niet.”

RKZVC heeft slechts vier punten en moet na de winterstop beginnen aan een enorme inhaalrace om directe degradatie te voorkomen. ,,Ik houd me eraan vast dat we geen een keer worden weggespeeld", aldus Nijman.