Longa’30 hard onderuit tegen Nuenen, RKZVC wint wél met nieuwe trainer John Krabbenborg en duur puntenverlies voor OBW

Volledig scherm Sjors Storkhorst werd matchwinnaar bij RKZVC tegen Orion. © Jan Ruland van den Brink

HOOFDKLASSE B

Longa'30-RKSV Nuenen 0-3 (0-0). 0-1 en 0-2 Wibe van Rooij, 0-3 Antoni Forner Cuenca.

Longa'30 blijft in zwaar weer na de nederlaag tegen RKSV Nuenen. Met slechts 11 punten uit 17 duels komt de ploeg van trainer Dennis van Toor nu onder de rode streep.

Longa’30 hield voor rust goed stand, maar na de pauze leidde een keepersfout van Rutger Tenhagen en miscommunicatie in de defensie tot een onoverbrugbare achterstand. ,,En dan is mijn ploeg te jong om de rust te kunnen herstellen”, meende Longa’30-trainer Van Toor.

De sterkhouders Tim Bader en Thom Berendsen vielen pas ver na rust in. Van Toor: ,,Deze twee jongens zijn heel lang wegens blessures weggeweest. Ik moet ze heel voorzichtig brengen, want anders ben ik ze zo weer een week of zes kwijt.”

Orion-RKZVC 0-1 (0-0). 0-1 Sjors Storkhorst.

Bij het Zieuwentse RKZVC was na het opstappen van trainer Jeroen Spies sprake van een schokeffect. Onder leiding van interim-trainer John Krabbenborg werd in Nijmegen een knappe zege op Orion geboekt. Met 14 punten heeft RKZVC nu weer wat lucht. Het enige doelpunt viel na rust en was een wonderschone lob van Sjors Storkhorst.

De wedstrijd lag bijna een uur stil vanwege een blessure van een Orion-speler, maar werd uiteindelijk toch uitgespeeld.

John Krabbenborg was enorm te spreken over zijn team. ,,De spelers hebben gevochten als leeuwen. Het is prachtig dat we na zo’n hectische week gewonnen hebben. Na het opstappen van hoofdtrainer Jeroen Spies wilde ik het bijltje er niet bij neer te gooien. Ik kom uit Zieuwent en wil me voor de club blijven inzetten. Ik heb het niet eens over tactische dingen gehad. Voor mij was het belangrijk dat we er als team zouden staan. En dat is gelukt. Daarom ben ik zo trots. Dinsdag beraadt het bestuur zich over de komende wedstrijden. Als er iemand anders komt, word ik weer assistent.”

Halsteren-Silvolde 1-0 (0-0).

Silvolde leed een ongelukkige nederlaag in Brabant. ,,Een kwartier voor tijd kwam er een schot op de rug van Pim Olthuis en de bal stuiterde in het doel", aldus Silvolde-trainer Dennis van Beukering. ,,Jammer, want we hebben goed gespeeld en ook genoeg kansen gehad. Wout Blasman kreeg in de eerste helft een paar goede mogelijkheden en na rust ging een schot van Max Tamboer via de binnenkant van de paal weer het veld in. Jammer, maar over ons spel ben ik wel te spreken.”

Silvolde blijft met 22 punten in de middenmoot staan.