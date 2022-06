Longa’30 heeft nog één horde te nemen voor handhaving

Eén duel scheidt Longa’30 van handhaving in de hoofdklasse. Een nieuwe Houdini-act is in voorbereiding. Zondag moeten de Lichtenvoordenaren afrekenen met het vrij onbekende Nemelaer.

Waar in de regio Achterhoek camerabeelden te pas en te onpas worden gebruikt bij het voorbereiden van trainingen en wedstrijdanalyses en ontwikkelingsdoelen, is dat elders in Nederland geheel anders. ,,Ik heb geprobeerd aan wedstrijdbeelden te komen van Nemelaer in de eerste klasse waarin ze spelen, maar niemand neemt daar de wedstrijden op camera op”, zegt Longa'30-trainer Dennis van Toor na de laatste training in Lichtenvoorde. En dus moet hij het doen met wat mondjesmaat verkregen info over het Brabantse Nemelaer. ,,Een fysieke ploeg die al lang met elkaar speelt.”