Longa’30 hunkert naar eerste punten

TEC stunt opnieuw op de transfer­markt: Serrarens, spits met Champions Lea­gue-ervaring, moet nu voor Tielse doelpunten gaan zorgen

Fabian Serrarens (32) versterkt per direct derdedivisionist TEC. De aanvaller was sinds januari van dit jaar clubloos, nadat hij één jaar voor het Finse HJK Helsinki voetbalde. Serrarens tekent in Tiel een contract voor één seizoen.