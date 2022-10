Longa’30 is aan de hand van Tim Bader een heel andere ploeg dan een jaar geleden

Elf punten uit zes duels in de vierde divisie B, ondanks de late gelijkmaker van SV Meerssen is het een droomstart voor Longa’30. ,,Hier zijn we zeker blij mee”, sprak aanvoerder Tim Bader na de remise tegen de sterke Limburgers. ,,De sfeer in de groep is positief en de druk bij de jonge spelers is veel minder dan vorig jaar.”