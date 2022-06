Longa’30 kan nu eindelijk even rust nemen, maar niet te lang

Achtereenvolgens Jubbega (3-0), SC Bemmel (5-1) en Nemelaer (8-5) werden verslagen. Als enige van de acht hoofdklassers handhaafde Longa'30 zich via de nacompetitie. Een enorme krachtsinspanning, die afgelopen zondag en ook maandag uitbundig gevierd werd door de selectie van Longa’30 en trainer Van Toor. Maar nu is de pijp helemaal leeg.

Vijf weken rust

Voorlopig geniet Van Toor na van de sensationele ontknoping. ,,Dit vergeet je nooit meer. Er is zoveel gebeurd. Zondag toen we terugkwamen op het sportcomplex werden we onthaald door heel veel supporters. Voor de kantine was zelfs een erehaag gemaakt. Maandag zijn we weer bij elkaar geweest. We hadden al een teamdag gepland, maar dat werd nu natuurlijk veel gezelliger.”