Longa’30 kan zich nu al veilig spelen. Wat een verschil met vorig seizoen!

Longa’30 kan zondag in Etten-Leur tegen Unitas’30 handhaving al veilig stellen in de vierde divisie B, vijf duels voor het einde. Dat zou een knappe prestatie zijn.

Winst in Brabant betekent dat het verschil met nummer dertien Unitas'30 elf punten zou worden. ,,Dan zijn we veilig, want Unitas heeft ook een wedstrijd meer gespeeld”, zegt Longa'30-trainer Dennis van Toor.

Het staat in schril contrast met vorig seizoen. Toen moest Longa'30 de nacompetitie in. Een Houdini-act tegen achtereenvolgens Jubbega, SC Bemmel en Nemelaer zorgde voor een spectaculaire ontsnapping. Wordt er morgen gewonnen, dan mag er zelfs gedroomd worden van een plek in de subtop aan het einde van het seizoen.

Van Toor heeft zondag (aanvang 14.30 uur) met Bjorn Dankbaar een andere doelman onder de lat staan. Eerste doelman Dyon Esink heeft zijn pink gebroken en tweede keeper Rutger Tenhagen is op vakantie.

Voor RKZVC kan zondag het doek vallen. Verliest de hekkensluiter in Zieuwent van Halsteren (aftrap om 14.00 uur) en pakt Silvolde in eigen huis een punt tegen Nuenen, dan is degradatie een feit. Met slechts tien punten uit 25 duels heeft RKZVC het hele seizoen onderin de vierde divisie B gebungeld.

Eerherstel

Silvolde is uit op eerherstel na de blamage van afgelopen zondag bij Juliana’31 (7-0 verlies). De ploeg van trainer Rob Haveman mist thuis tegen Nuenen (14.00 uur) Wouter Ebbers en Pim Olthuis. Beiden zijn geschorst.

AZSV speelt zaterdagmiddag (14.30 uur) in de vierde divisie B op zaterdag in Aalten tegen hekkensluiter HZVV uit Hoogeveen. De rol van AZSV -zesde op de ranglijst - lijkt uitgespeeld of er moet een wonder gebeuren in de laatste vijf wedstrijden. ,,Vorige week tegen DHSC hebben we ondanks de 3-1 nederlaag prima gespeeld”, aldus AZSV-trainer Dave de Jong. ,,Hopelijk winnen we nu ook.”

Bij AZSV is middenvelder Max Rensink drie duels geschorst na zijn rode kaart in Utrecht tegen DHSC.

