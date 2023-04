Longa’30 maakt gehakt van Silvolde en speelt zich veilig

Zaterdagavond had Longa'30 het alleen in het eerste half uur lastig met Silvolde. Na de 0-1 van Luuk Doppen in de 36ste minuut moest de thuisclub meer risico's nemen. Toen Thom Berendsen er na 55 minuten 0-2 van maakte, was de weerstand van Silvolde gebroken. Via treffers van Mart Hummelink en wederom spits Berendsen liepen de gasten uit naar 0-4.