Longa’30 overklast Bemmel en gaat naar finale, duel vv Doetinchem gestaakt wegens wanordelijkheden, promotie voor FC Dinxperlo en ontlading bij Loil

Longa'30 leeft nog. De Lichtenvoordse hoofdklasser klopte SC Bemmel overtuigend met 5-1 en speelt nu de finale tegen Nemelaer om één plek in de hoofdklasse. Waar de wedstrijd op zondag 26 juni gespeeld wordt, is nog niet duidelijk.

Witkampers-vv Doetinchem, om een plek in de tweede klasse, haalde het einde niet. Het duel werd in de 119e minuut bij een 3-2 stand wegens wanordelijkheden gestaakt. Doetinchem had toen nog slechts negen spelers op het veld staan.

FC Dinxperlo promoveerde in de laatste wedstrijd van trainer Iwan Went naar de derde klasse. La Première uit Almelo werd met 1-0 geklopt. Het Giesbeekse GSV'38 haalde de derde klasse niet: Jonge Kracht was in de finale met 2-1 te sterk.

PROMOTIE NAAR HOOFDKLASSE

Longa'30-SC Bemmel 5-1 (1-0). 1-0 Sybe Heutinck, 2-0 eigen doelpunt, 3-0 Thom Berendsen, 3-1 Teun Peters, 4-1 Mart Hummelink, 5-1 Thom Berendsen.

Longa'30 legde voor veel publiek een puike prestatie op de mat. SC Bemmel, de nummer drie uit de eerste klasse E, kwam er in Lichtenvoorde niet aan te pas. Longa'30 speelde een sterke eerste helft, maar maakte het zichzelf lastig, want al vrij snel in de wedstrijd keerde Bemmel-doelman Bram van der Sluijs een zwak ingeschoten strafschop van Siep Rompelaar.

In de 43ste minuut opende Longa'30 toch de score toen verdediger Sybe Heutinck een hoekschop van Rompelaar knap raak kopte: 1-0.

In de tweede helft nam Bemmel meer risico's en van die ruimte profiteerde Longa'30 optimaal. Nadat het door een eigen doelpunt 2-0 werd, zorgde spits Thom Berendsen voor de 3-0. In de 82ste minuut bracht Teun Peters de spanning terug met de 3-1, maar dat duurde maar even. Berendsen stelde eerst Mart Hummelink in staat de 4-1 te scoren en zorgde zelf voor het slotakkoord: 5-1.

In de finale speelt Longa'30 nu op neutraal terrein tegen Nemelaer uit het Brabantse Haaren. Nemelaer won zondag met 2-1 van TAC'90 uit Den Haag dat door dit resultaat degradeerde.

PROMOTIE NAAR DE TWEEDE KLASSE

Witkampers-vv Doetinchem gestaakt bij 3-2 in de 119e minuut. 1-1 Lex Overbeek, 1-2 Bram van Dooren.

Het duel werd in de 119e minuut gestaakt door scheidsrechter R. Hoffmann vanwege ongeregeldheden. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid door Doetinchem-supporters en daarna ontstonden ongergegeldheden. Doetinchem keek in de verlenging tegen een 3-2 achterstand aan en stond nog met slechts negen spelers op het veld na rode kaarten voor Jorrit Splitthoff (twee keer geel) en Furkan Yeter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De politie moest op sportpark De Wolzak in Eefde in actie komen. Scheidsrechter Hoffmann besloot dat de wedstrijd niet meer hervat werd. De tuchtcommissie van de KNVB moet nu een uitspraak doen.

PROMOTIE NAAR DERDE KLASSE

FC Dinxperlo-La Première 1-0 (0-0). 1-0 Daan Harbers.

Voetballer Daan Harbers was zondagmiddag de held van FC Dinxperlo, hij scoorde in de 88ste minuut van de finale van de nacompetitie tegen La Première uit Almelo de enige treffer: 1-0. Zo promoveert de Dinxperlose fusieclub naar de derde klasse. Dat in het jaar dat ‘100 jaar voetbal’ in het grensdorp gevierd wordt.

De finalewedstrijd op het terrein van FC Trias in Winterswijk was meer spannend dan goed en was een botsing van speelstijlen. Het FC Dinxperlo van trainer Iwan Went probeerde te voetballen en de vrije man te zoeken. De tegenstander uit Almelo speelde opportunistisch de lange bal.

Dat leverde La Premiere ook kansen op, zo toucheerde de bal twee keer de lat boven keeper Stan Migchelbrink. FC Dinxperlo kreeg echter meer kansen, maar was slordig in de afronding.

,,Ik had niet verwacht dat we zo zouden domineren”, gooide Harbers wat zout in de Almelose wond. In de slotfase ontstonden er grote ruimtes op het veld. Vanuit een snelle tegenaanval gaf Danny Maurick de bal in de 88ste minuut voor, die door Harbers werd binnengelopen: 1-0. Harbers: ,,Wij zijn een team dat tot het gaatje gaat. Ik vond onze zege ook verdiend.”

Jonge Kracht-GSV’38 2-1 (1-0). 1-0 Luc Nijenhuis, 2-0 Dries Grotenbreg, 2-1 (pen.) Daan Witjes.

Het Giesbeekse GSV’38 is er niet in geslaagd te stunten tegen Jonge Kracht. De opponent uit Huissen promoveerde door de winst naar de derde klasse.

Toch keek GSV’38-trainer Klaas Vermeulen met een goed gevoel terug op het seizoen. ,,Ik ben supertrots op mijn ploeg. Iedereen heeft zich heel goed ontwikkeld en er komen steeds meer jonge spelers bij. Ik zie de toekomst positief in.”

GSV’38-doelman Jelle Dolman hield zijn ploeg halverwege de eerste helft op de been door een harde strafschop van Dries Grotenbreg toch te stoppen. ,,Ik dacht: als ik de strafschop niet tegenhoud, is het afgelopen voor ons. Nu hielden we toch nog hoop op een goed resultaat. Al met al hebben we een topseizoen gedraaid. Ik ben blij met de progressie, individueel en als team.”

PROMOTIE NAAR VIERDE KLASSE

HMC’17-Hoeve Vooruit 0-4 (0-1). 0-1 Dyon ten Vregelaar, 0-2 Mike Slagboom, 0-3 Jesse ten Vregelaar, 0-4 Luca ten Vregelaar.

HMC'17 uit Harreveld en Mariënvelde is door de grote nederlaag gedegradeerd naar de vijfde klasse.

,,Het voelt raar dat OBW is gepromoveerd en ikzelf nu ben gedegradeerd’', zei HMC’17-trainer Roberto Tuinstra, die volgend seizoen trainer is van de Zevenaarse tweedeklasser. ,,We hebben het op de finaledag aan laten komen, dat is onze eigen schuld. De voorbije weken hebben we niet de kansen gepakt om de nacompetitie te ontlopen. We hebben te vaak gelijk gespeeld tegen de onderste clubs. We hadden tegen Hoeve Vooruit 50% kans, maar je zag dat er spanning stond op deze jonge groep. We hebben het niet waargemaakt.’’

KSV-Terwolde 3-1 (0-1). 1-1, 2-1 en 3-1 Erwin van de Wolfshaar.

KSV uit Vragende speelt ook volgend seizoen ook weer vierde klasse. In de finale van de nacompetitie versloeg de ploeg van trainer Jan Willem Rutgers vijfdeklasser Terwolde met 3-1. Bij rust leidde de formatie uit Terwolde nog met 0-1. In de tweede helft werd Erwin van de Wolfshaar de grote man bij KSV. Met drie doelpunten besliste de razendsnelle spits het duel.

Loil-VVLK 0-0 (Loil wint na strafschoppen).

Loil heeft het verblijf in de vierde klasse gecontinueerd. De ploeg van trainer Theo Besselink won na strafschoppen van VVLK uit Leuth. In 120 minuten was er niet gescoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.